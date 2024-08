NOS Nieuws • vandaag, 06:34

60 jaar Turkse gastarbeiders in Nederland: 'Hebben onze jaren gegeven'

Het is zestig jaar geleden dat de eerste Turkse arbeiders naar Nederland kwamen. Vanwege de groeiende economie en voor de opbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog waren ze hard nodig. Hoe was het voor hen om in die tijd in Nederland te wonen?