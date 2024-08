NOS Nieuws • vandaag, 11:10

Honderden mensen bij illegaal auto-evenement in 's-Heerenberg

Honderden mensen zijn gisteravond afgekomen op een illegale car meeting op een industrieterrein in ’s-Heerenberg. De politie zette meerdere straten af om nieuwe bezoekers tegen te houden. Het is niet bekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld.