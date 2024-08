Politie zet straten af om illegaal auto-evenement in 's-Heerenberg

De politie heeft gisteravond in 's-Heerenberg in Oost-Gelderland meerdere straten afgezet vanwege een car meeting. Op het illegale evenement op een industrieterrein kwamen honderden mensen af, schrijft regionale krant De Gelderlander . De straten werden afgezet om nieuwe bezoekers tegen te houden.

Bij een car meeting komen autoliefhebbers samen om hun, meestal gepimpte, auto's te showen en daar trucjes mee te doen. Het gaat soms om grote bijeenkomsten die ook publiek uit Duitsland trekken. Dat was ook in 's-Heerenberg het geval volgens de krant.

Het is niet bekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld. Het evenement duurde tot diep in de nacht.