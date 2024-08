NOS Nieuws • vandaag, 20:46

Banksy is de inspiratiebron voor straatkunstenaar Frankey: 'Waanzinnige artiest'

In korte tijd maakte Banksy, de bekendste streetartkunstenaar ter wereld, verschillende kunstwerken in Londen. Frankey maakt kunst in de Amsterdamse straten en doet dat -anders dan Banksy- niet anoniem.