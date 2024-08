NOS Nieuws • vandaag, 22:39

Extra ijsjes en airco's om ouderen koel te houden bij 34 graden

In Kerkrade is het voor de tweede keer in twee weken boven de 30 graden. Daarom geldt in het zorgcentrum opnieuw een hitteprotocol en code geel. Het personeel let extra op het drinken van de bewoners, er is ijs en de activiteiten zijn ook rustiger.