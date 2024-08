NOS Nieuws • vandaag, 09:36

Swifties in tranen na geannuleerde concerten: 'Blij dat iedereen veilig is'

Taylor Swift fans zijn teleurgesteld dat de drie concerten van de Amerikaanse zangeres in Wenen niet doorgaan. Onder meer op TikTok is te zien hoe fans in huilen uitbarsten. De concerten werden geannuleerd vanwege een mogelijke terroristische aanslag.