NOS Nieuws • vandaag, 16:27

Burgerwacht betrapt zakkenrollers in Barcelona: 'Diefstal neemt exponentieel toe'

Waar veel toeristen zijn, zijn vaak ook veel zakkenrollers. Zo ook in Barcelona waar menig bezoeker de stad weer verlaat zonder telefoon, portemonnee of handtas. De politie doet te weinig vinden burgers, dus nemen ze het heft in eigen hand.