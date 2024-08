NOS Sport • vandaag, 18:26

Boermans en De Groot: 'Balen is zacht uitgedrukt, we hadden heel graag door gewild'

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hadden nog geen set verloren in Parijs, maar in de kwartfinale van de Olympische Spelen verloren ze met 2-0 van he Duitse duo Ehlers/Wickler.