NOS Sport • vandaag, 12:23

Handbalster Housheer voelt zich 'vreselijk' na uitschakeling: 'Geven het gewoon weg'

Dione Housheer is boos en verdrietig na de uitschakeling van de handbalsters tegen Denemarken. "We zaten zó goed in het toernooi, het is echt zonde."