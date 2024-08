NOS Nieuws • vandaag, 21:54

Vrijwilliger voor TeamNL Parijs: 'Geeft me kansen, connecties en ik ontwikkel mezelf'

Hij is één van de 40 jongeren, afkomstig uit een kansarme wijk in Nederland, die zichzelf aangemeld heeft als vrijwilliger bij TeamNL in Parijs. Hij leert hier veel: netwerken bijvoorbeeld, samenwerken en hij ontdekt zijn eigen talenten.