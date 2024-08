NOS Nieuws • vandaag, 19:23

Utrecht wil meer rookvrije terrassen: 'Wij verzoeken mensen vriendelijk om elders te roken'

Het aantal rookvrije terrassen in ons land is de afgelopen jaren toegenomen. Het zijn er nu zo'n 450, op een totaal van 25.000 terrassen. In de stad Utrecht hopen ze dat snel meer terrassen te zien waar mensen niet meer mogen roken.