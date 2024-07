NOS Sport • vandaag, 18:08

Vijfde plek voelt als winst voor Van Dijke: 'Zeven weken geleden nog geopereerd aan hernia'

Sanne van Dijke slaagde er net niet in om een medaille te pakken op de Olympische Spelen. In de de klasse tot 70 kilogram verloor ze in de strijd om het brons van de Belgische Gabriella Willems.