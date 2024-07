NOS Nieuws • vandaag, 19:20

In Parijs hopen ze op het schone water van de Amstel

Morgen pas horen de deelnemers aan de triatlon in Parijs of de Seine schoon genoeg is om in te zwemmen. Specialisten van het Amsterdamse Waternet geven hun Parijse collega's advies hoe ze de Seine net zo schoon kunnen krijgen als de Amstel.