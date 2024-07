Wekdienst 30/7: Spaanse premier moet getuigen • Judoka's en zwemmers in actie op Spelen

Goedemorgen! Het waarnemend hoofd van de Amerikaanse Secret Service verschijnt vandaag voor de senaatscommissie. En op de vierde dag van de Olympische Spelen komen vandaag Nederlandse atleten in actie bij onder meer judo en zwemmen.

Maar eerst het weer: vandaag volop zon met alleen wat sluierwolken. Het wordt een warme, in het binnenland zelfs tropische dag: de maxima liggen tussen 27 en 31 graden.

In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden gratie van koning Mohammed. Het gaat voornamelijk om veroordeelde journalisten en politieke gevangenen, onder wie onderzoeksjournalist Omar Radi. Hij werd 3 jaar geleden veroordeeld voor spionage voor de Nederlandse ambassade. Ook oprichter Taoufik Bouachrine van een kritische Arabischtalige krant zou zijn vrijgelaten.

Ieder jaar verleent de koning van Marokko gratie aan gevangenen vanwege de Dag van de Troon, maar omdat Mohammed nu 25 jaar aan de macht is, komen veel prominente gevangenen vrij. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze journalisten bij schijnprocessen zijn veroordeeld.

De rivier de Seine in Parijs is de afgelopen dagen steeds te vies bevonden om erin te trainen voor de Olympische triatlon. Vanmorgen vroeg werd het besluit genomen om het triatlon-onderdeel daar met zeker een dag uit te stellen, omdat de waterkwaliteit onvoldoende was.