NOS Nieuws • vandaag, 12:28

Laatste repetitie voor 'The Battle Of Drums', dat na vijf jaar weer terug is

De Haagse Rhythm Allstars Brassband doet vanavond mee aan The Battle Of Drums, de traditionele (en zeer populaire) aftrap van het Zomercarnaval in Rotterdam. Gisteravond zetten ze de laatste puntjes op de i.