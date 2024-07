Gijs Hoekstra Rhythm Brass Band aan het repeteren in Den Haag

NOS Nieuws • vandaag, 12:36 Battle of Drums na vijf jaar terug, wel anders door incidenten laatste Zomercarnaval Sharyfah Bhageloe redacteur Binnenland Sharyfah Bhageloe redacteur Binnenland

Vanavond gaat Rotterdam Unlimited (RU) van start, het grootste straatfestival van Nederland waarvan het Zomercarnaval onderdeel van is. Na vijf jaar keert de drumcompetitie Battle of Drums terug. Deze editie is door geweldsincidenten uit het verleden niet zoals eerder op straat in de binnenstad, maar in Ahoy.

Aan de Battle of Drums doen Caribische brassbands mee, met muziek die is beïnvloed is door merengue, soca, samba en kaseko. Caribische brassbands zijn ontstaan in Aruba en overgewaaid naar onder andere Curaçao en Suriname.

In 1995 was de eerste Battle of Drums, als warming-up voor het Zomercarnaval, dat een dag later was. Vanuit drie verschillende punten in het centrum liepen drie Caribische brassbands, afkomstig uit verschillende steden, al spelend naar de Coolsingel.

Na deze 'jump up' streden de bands tegen elkaar op een podium om een Golden Drum. Volgens de organisatie trok de drumcompetitie in de hoogtijdagen tienduizenden bezoekers.

In 2019 was de laatste editie. In 2022, na de coronapandemie, keerde alleen de jump up terug, dus er was geen competitie meer op een podium. Dit jaar dreigde het doek volledig te vallen voor het drum-evenement.

De organisatie probeerde er alles aan te doen om toch een brassband-avond te organiseren, maar liep aan tegen hoog oplopende kosten en restricties vanuit de gemeente. Op de valreep sprong Ahoy RU bij en dus wordt de editie van vanavond daar gehouden.

Gisteravond was de laatste repetitie voor de Haagse Rhythm Allstars Brassband, die meedoet aan de Battle of Drums:

2:55 Laatste repetitie voor 'The Battle Of Drums', dat na vijf jaar weer terug is

De nieuwe editie van Battle of Drums bestaat uit optredens van oud-winnaars, er is geen competitie-element. "We vieren de Battle of Drums" zegt Richard Nazier. Hij is een van de twee nieuwe artistieke leiders van RU. Volgens hem waren de 6000 toegangskaarten binnen twee weken uitverkocht.

Vorig jaar waren er verschillende schietincidenten tijdens het Zomercarnaval. Het stadsbestuur was er niet blij mee. Uiteindelijk werden er gemeentelijke restricties opgelegd aan RU. Het straatfestival mocht alleen op een besloten terrein plaatsvinden met toegangscontrole door detectiepoortjes en beveiliging.

Het is de bedoeling dat de competitie in de toekomst weer terugkeert, zegt Nazier. Het wedstrijdelement werd deze editie achterwege gelaten, omdat de bands te weinig tijd hadden om zich voor te bereiden. "Minder dan twee maanden voor RU waren de afspraken met Ahoy pas rond," aldus Nazier.

"Ik krijg veel te horen dat de mensen die afkomen op RU vinden dat ze weinig inspraak hebben over hoe het festival eruit komt te zien." Daarom probeert de organisatie de betrokkenheid van diverse gemeenschappen te vergroten. "Als zo'n Battle of Drums volledig zou verdwijnen, zou dat daar niet echt aan bijdragen," zegt Nazier.

Bij een brassband spelen betekende voor Nelson Abraham "teruggaan naar mijn roots". In 1988 migreerde hij vanuit Aruba naar Nederland om te studeren. Kort na zijn migratie sloot hij zich aan bij een brassband in Rotterdam. "Ik kon weer mijn eigen taal spreken, met de bandleden grappen maken en koken."

'Sociaal effect'

Het betekende meer dan muziek maken, zegt Abraham. "Het had echt een sociaal effect." Hij deed sinds 1995 met verschillende brassbands mee aan de competitie. Uiteindelijk werd hij jurylid.

Doordat het evenement nu niet meer buiten is, is wel "een beetje de charme ervan weggehaald", vindt Abraham. "Brassband is van oorsprong op straat en dat heeft echt een andere vibe."

Ook Pavailly Zuñiga Chaux is benieuwd naar de sfeer en het publiek vanavond. Hij doet mee met zijn groep Rhythm Brass Band uit Den Haag, die in 2014 de competitie won. "Er is best veel onbegrip onder de mensen dat het nu indoor is, omdat het een straatfeest is."

Toch kijkt Zuñiga Chaux uit naar vanavond. "Brassbands zijn onderdeel van de Caribische cultuur en het carnaval. Bekende Caribische muzikanten zijn vaak begonnen in brassbands."

Vieren, genieten en plezier maken

Jannuel Rosina van Ritmo Entertainment uit Amsterdam: "Brassband is een belangrijke subcultuur in Nederland." In 2019 won hij de battle. Volgens de drummer zijn er meer dan 50 brassbands in het land.

"Veel jongeren die ik ken zijn ermee bezig." Toen hij met zijn brassband won was de gemiddelde leeftijd in de band 17 jaar. "Het Zomercarnaval is voor ons echt een hoogtepunt."

Hij hoopt in de toekomst deel te kunnen nemen aan een Battle of Drums in competitievorm, en meer voorbereidingstijd. "Ik denk dat we de focus moeten leggen op het vieren, genieten en plezier maken met z'n allen. Het gaat nu niet om wie de beste en grootste is."