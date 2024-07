NOS Sport • vandaag, 06:01

Hockeysters geblinddoekt op een berg in Alicante: 'Ze zullen hier over nagedacht hebben'

In de aanloop naar de Olympische Spelen van 2012, besloot bondscoach Max Caldas de hockeysters mee te nemen naar een berg in het Spaanse Alicante. Het resultaat? Memorabele momenten én een gouden medaille. Donderdag in Andere Tijden Sport.