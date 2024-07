NOS Nieuws • vandaag, 15:26

Bodycambeelden laten zien hoe agent zwarte vrouw in haar huis doodschiet

De 36-jarige Amerikaanse Sonya Massey had zelf de politie gebeld omdat ze dacht dat er een indringer in haar huis was. Op de vrijgegeven beelden is te zien dat de agenten langskomen en haar, als ze een pan heet water van het vuur haalt, doodschieten.