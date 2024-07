Reuters De agent houdt haar onder schot

NOS Nieuws • vandaag, 16:04 Bodycambeelden laten zien hoe agent zwarte vrouw doodschiet in haar huis in VS

In de VS is geschokt gereageerd op door de politie vrijgegeven bodycambeelden van een witte agent die een zwarte vrouw doodschiet in haar huis in de Amerikaanse stad Springfield in de staat Illinois.

President Biden zegt op X dat hij diepbedroefd is. Volgens hem bewijst het incident opnieuw dat "zwarte Amerikanen maar al te vaak moeten vrezen voor hun veiligheid waar anderen dat niet hoeven".

Pan kokend water

De 36-jarige Sonya Massey had op 6 juli zelf de politie gebeld omdat ze dacht dat er een indringer in haar huis was. Op de vrijgegeven beelden is te zien dat de agenten bij haar woning verschijnen. Ze doorzoeken haar woning, maar vonden geen indringer.

Op verzoek van een van de agenten loopt Massey naar de keuken om een pan kokend water van het vuur te halen, een heel eind van de agenten af. Ze maken nog een grapje over het kokende water en dan zegt Massey plotseling: "Ik waarschuw u in de naam van Jezus". De agent, de 30-jarige Sean Grayson, antwoordt dat ze dat beter niet kan doen en dat hij haar in haar hoofd zal schieten.

Daarop trekt hij zijn dienstwapen en zegt hij dat ze de pan moet laten vallen. "Oké, het spijt me", zegt Massey. Grayson richt zijn wapen op haar. Massey bukt achter haar aanrecht met haar handen omhoog. Als ze weer overeind komt, vuurt Grayson drie schoten op haar af.

De bodycambeelden van de agent zijn nu vrijgegeven. Deze kunnen als schokkend worden ervaren:

0:55 Bodycambeelden laten zien hoe agent zwarte vrouw in haar huis doodschiet

Na de schoten wil zijn collega de EHBO-doos uit de auto gaan halen, maar Grayson zegt dat dat geen zin heeft omdat hij haar door het hoofd heeft geschoten. "Je kunt niets meer doen, man", zegt hij.

Als blijkt dat Massey nog ademt, wordt de EHBO-doos alsnog gehaald, maar dat mag niet meer baten.

Verdedigen

De agent is ontslagen en aangeklaagd voor moord. Hij zit in de gevangenis zonder mogelijkheid om op borgtocht vrij te komen. Hij zegt dat hij onschuldig is en dat hij zich alleen wilde verdedigen omdat Massey op hem af kwam met een pan kokend water in haar handen.

De advocaat van het slachtoffer liet weten dat Massey kampte met psychische problemen. Dat zou kunnen verklaren waarom ze zonder aanleiding "ik waarschuw u in de naam van Jezus" tegen de agenten zei. "Ze had hulp nodig, niet een kogel door haar hoofd", aldus de advocaat.

Masseys dood is de laatste in een reeks van incidenten in de VS waarbij zwarte mensen door de politie worden gedood. Een van de bekendste zaken is de moord op George Floyd, die in 2020 overleed bij zijn arrestatie. Zijn dood leidde tot massale protesten en wereldwijde aandacht voor de Black Lives Matter-beweging.