Vliegtuig waar Willem Alexander in vloog, weer in Nederlandse handen

Het voormalige Nederlandse regeringstoestel PH-KBX is na zeven jaar weer terug in Nederlandse handen. Het toestel heeft een nieuwe eigenaar, die zelf ooit als monteur aan het vliegtuig heeft gewerkt. "Ik had dit echt nooit kunnen dromen."