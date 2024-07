NOS Nieuws • vandaag, 16:33 • Aangepast vandaag, 20:42

Drijvende auto's in parkeergarage in Enschede

Enorme schade nadat gisteravond een parkeerkelder van een nieuw appartementencomplex in Enschede volledig was volgestroomd met water. Meerdere auto's zijn total loss, parkeerboxen staan blank en ook het wooncomplex zelf is fors beschadigd.