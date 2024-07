NOS Sport • vandaag, 14:16

Vlaggendrager Abbingh woonde in Parijs: 'Nooit gedacht met vlag op de Seine te staan'

Vlaggendraagster Lois Abbingh is heel blij met de vraag of zij de vlaggendraagster wil zijn tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Op een plek die ze goed kent, zo vertelt ze.