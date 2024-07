NOS Nieuws • vandaag, 17:40

Palestijnen rouwen om doden na Israëlische luchtaanvallen

Bij de aanvallen, op een vluchtelingenkamp in Deir al-Balah en op Khan Younis, kwamen zeker 15 mensen om het leven. Het is nog niet duidelijk wat het doelwit van de aanvallen was.