NOS Sport • vandaag, 15:43

Bol op 400 meter horden veruit de snelste in Londen, gaat in goede vorm naar Spelen

In het olympisch stadion in Londen noteert Femke Bol een tijd van 51,30 seconden op de 400 meter horden. Ze toont in aanloop naar de Olympische Spelen opnieuw in topvorm te zijn.