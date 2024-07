NOS Nieuws • vandaag, 13:54

Doden bij brand in appartementencomplex Nice

In de Zuid-Franse stad Nice zijn afgelopen nacht zeven doden gevallen bij een brand in een appartementencomplex. Onder de slachtoffers zijn drie kinderen van 5, 7 en 10 jaar en hun moeder. De Franse autoriteiten vermoeden dat de brand is aangestoken.