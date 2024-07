AFP Brandweer bij het bewuste appartementencomplex in Nice, waar zeven doden vielen door een brand

NOS Nieuws • vandaag, 13:37 Zeven doden bij vermoedelijk aangestoken brand in appartementencomplex Nice

In de Zuid-Franse stad Nice zijn afgelopen nacht zeven doden gevallen bij een brand in een appartementencomplex. Onder de slachtoffers zijn drie kinderen van 5, 7 en 10 jaar en hun moeder. Er liggen drie gewonden in het ziekenhuis. De Franse autoriteiten zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart, vanwege het vermoeden van brandstichting.

De brand brak kort voor 03.00 uur uit op de zevende verdieping van het gebouw, in de wijk Moulins, vlak bij het vliegveld van de stad. Vervolgens raasden de vlammen zo snel door het appartement, dat enkel de personen die dicht bij ramen waren, gered konden worden. Hugues Moutouh, bestuurder van het departement Alpes-Maritimes, zei tegen nieuwszender BFMTV dat de slachtoffers afkomstig zijn uit één familie en van Comorese komaf zijn.

Op beelden is de schade die de brand heeft aangericht goed te zien:

0:26 Doden bij brand in appartementencomplex Nice

'Konden niet meer ademen'

Tegenover de lokale krant Nice-Matin zegt een van de overlevenden, de 19-jarige Zayairoudine, dat hij in de nacht opeens iedereen brand hoorde roepen. "We konden niet meer ademen. Ik pakte mijn broer vast, die vlak naast me zat, en bracht hem dichter bij het raam zodat hij kon ademen."

Vervolgens zag hij zijn vader en een andere broer in paniek uit het raam springen. "Ik zag ze daarna niet meer bewegen, dus ik besloot niet te springen." De broer (17) overleefde de sprong niet, zijn vader werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Zayairoudine sloeg in het brandende huis een deken om zichzelf en zijn broer heen als bescherming tegen de hitte, en dat gaf de brandweer net genoeg tijd om de twee te kunnen redden. De brandweerlieden vertelden hem vervolgens dat een groot deel van zijn familie was omgekomen.

Mannen met bivakmutsen

De officier van justitie in Nice is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart. De burgemeester van Nice, Christiani Estrosi, zegt dat er op beveiligingscamera's te zien is dat drie mannen met bivakmutsen kort voor het uitbreken van de brand het appartementencomplex binnengaan. Ze zouden iets wat lijkt op benzine hebben aangestoken in het trappenhuis.

De brandweer had de brand rond 07.00 uur geblust. Via X dankte de Franse president Macron de hulpdiensten voor hun handelen en condoleerde hij de nabestaanden.