NOS Nieuws • vandaag, 09:08 • Aangepast vandaag, 12:19

Dino-skelet geveild voor recordbedrag

Een dino-skelet van 150 miljoen jaar oud is in New York voor een recordbedrag van ruim 44 miljoen euro geveild. Van tevoren werd gerekend op een bedrag tussen de 4 en 6 miljoen euro.