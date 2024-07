AFP Het fossiel van de planteneter is 3,4 hoog en 8,2 meter lang.

NOS Nieuws • vandaag, 08:52 Skelet stegosaurus levert recordbedrag op: ruim 44 miljoen dollar

Op een veiling in New York is een recordbedrag betaald voor een dinoskelet: ruim 44 miljoen dollar (40 miljoen euro). Het gaat om het skelet van een stegosaurus. Voorafgaand aan de veiling werd de opbrengst nog geschat tussen de 4 en 6 miljoen dollar.

Het skelet is volgens veilinghuis Sotheby's een van de compleetste die ooit werden gevonden, wat ook een reden is voor de hoge prijs. Het fossiel bestaat uit 254 (van de 319) originele botten. De ontbrekende botten zijn met een 3D-printer gemaakt of met de hand geboetseerd.

Het is het grootste dinoskelet ooit gevonden:

Het fossiel van de planteneter, met als bijnaam Apex, is 3,4 meter hoog en 8,2 meter lang. De stegosaurus wordt gezien als een van de herkenbaarste dinosaurussen, vanwege de puntige platen op zijn rug.

150 miljoen jaar

De botten zijn in heel goede staat, zegt Sotheby's. Ze zijn namelijk bijna niet vervormd. "De fossielen zijn voortreffelijk, waarbij zelfs kleine, delicate botten tot in de kleinste details bewaard zijn gebleven."

Apex werd twee jaar geleden door paleontoloog Jason Cooper ontdekt op zijn eigen terrein. Die plek ligt, hoe kan het ook anders, vlak bij de plaats Dinosaur in de staat Colorado. Die kleine gemeenschap ligt bij het Dinosaur National Monument, waar veel fossielen zijn gevonden.

AFP De botten zijn bijna niet vervormd.

"Ik ben heel blij dat zo'n belangrijk exemplaar nu zijn plaats in de geschiedenis heeft ingenomen, 150 miljoen jaar nadat die over de planeet had gezworven", zegt Cassandra Hatton van Sotheby's tegen The Guardian

Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt. Wel zei het veilinghuis dat de anonieme koper Amerikaans is en van plan is Apex uit te lenen aan een instelling in de Verenigde Staten. De koper won van zes andere bieders.

Het vorige recordbedrag voor een dinosaurusfossiel stond op bijna 32 miljoen dollar. Dat ging om het skelet van de beroemde T. rex Stan, vier jaar geleden.