NOS Nieuws • vandaag, 18:41

Olympische fiets van Mathieu Cordang na een eeuw teruggevonden

De fiets waarmee wielrenner Mathieu Cordang in 1900 op de Olympische baan in Parijs reed, is weer terug bij zijn nabestaanden in Blerick. De fiets rijdt nog prima, zeggen de familieleden tegen L1 Nieuws.