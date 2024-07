NOS Nieuws • vandaag, 11:58

Watertekort en hoge temperaturen zorgen voor problemen in Gaza

Door een gebrek aan brandstof is een waterpompsysteem in Deir al-Balah sinds deze week gestopt met werken. Het systeem leverde water aan de ruim 800.000 bewoners en ontheemden in het gebied. Zij vrezen door de hitte dat ziektes zich zullen verspreiden.