NOS Nieuws • vandaag, 16:43

Monument Peter R. de Vries onthuld op Leidseplein in Amsterdam

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten en overleed negen dagen later. De onthulling van het monument, dat 'Tegen alle stromen in' heet, is precies drie jaar na de dood van de misdaadverslaggever.