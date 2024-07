ANP Het kunstwerk en familie De Vries op het Leidseplein

NOS Nieuws • vandaag, 17:33 Peter R. de Vries met monument herdacht in hartje Amsterdam

Tegen alle stromen in. Zo heet het kunstwerk dat vandaag in Amsterdam op het Leidseplein is onthuld ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries. De onthulling volgt precies drie jaar na de dood van de misdaadverslaggever. De Vries werd op 6 juli 2021 bij een moordaanslag neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat na een uitzending van RTL Boulevard, hij overleed negen dagen later.

Het monument bestaat uit twee grote blauwe handen waarvan de een de ander vasthoudt. Over het hele kunstwerk staan in 41 talen boodschappen van De Vries aan zijn kinderen, zoals "blijf wie je bent", "houd je rug recht" en "kom op voor zwakkeren en minderheden".

De keuze voor de locatie viel op het Leidseplein omdat dat de plek is waar hij volgens zijn familie en de gemeente Amsterdam het beste herinnerd kon worden; midden in de maatschappij op een plek waar alles en iedereen samenkomt. Het is ook vlak om de hoek bij de plek waar de aanslag plaatsvond.

Het monument werd onder grote belangstelling onthuld:

0:35 Monument Peter R. de Vries onthuld op Leidseplein in Amsterdam

Het monument werd onthuld door mensen die Peter R. de Vries heeft bijgestaan in zijn werk: Betty Verstappen, de moeder van Nicky Verstappen die in 1998 dood werd gevonden; Corry Groen, de moeder van de vermiste Tanja Groen; en Anja en Herman du-Bois - dankzij 44 tv-uitzendingen van De Vries over de Puttense moordzaak kwam Herman du-Bois vrij na jaren onterecht vast te hebben gezeten. Ook Yosef Tekeste-Yemane was bij de onthulling. Hij kreeg door inspanningen van De Vries na 16 jaar een Nederlands paspoort.

Voor niemand bang

De maker van het monument is Rini Hurkmans. Zij noemde het een eer het te mogen maken, en roemde De Vries: "Hij werd vermoord in de kracht van zijn leven. Hij was onbevreesd, strijdbaar en moedig".

Die karaktereigenschappen haalde ook burgemeester Halsema aan in haar toespraak: "Nabestaanden en slachtoffers konden op zijn niet aflatende verontwaardiging en strijd rekenen. Hij was voor niemand bang. Peter was een nationale held. We willen dit niet vergeten. De man niet. De onmenselijke misdaad niet. En bovenal willen we zijn werk, zijn strijd voor rechtvaardigheid en onverschrokkenheid blijven eren als een leidraad voor onze stad en onze inwoners".

Ook de dochter van Peter R. De Vries, Kelly, hield een toespraak waarin ze beschreef hoe ze dagelijks nog pijn en trots voelt voor haar vader. Ze sprak geëmotioneerd haar dank uit naar de hulpdiensten en het VU medisch centrum, en aan de inwoner die Peters hand vasthield toen hij was neergeschoten. "Dankzij jullie handelen hebben we nog negen dagen de kans gehad om in liefde en warmte afscheid te nemen van onze vader."