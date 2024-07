NOS Nieuws • vandaag, 15:56

Dolfijn zwemt in Noordzeekanaal bij Velsen

In het Noordzeekanaal ter hoogte van Velsen is een dolfijn gespot. Opvangcentrum SOS Dolfijn maakt zich zorgen. "We weten niet hoe het dier eraan toe is." Volgens regionale omroep NH zwom de dolfijn rond het middaguur aan de westkant van de Velsertunnel.