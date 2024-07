SOS Dolfijn De dolfijn is vastgelegd op beeld

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 14:23 Dolfijn gespot in Noordzeekanaal bij Velsen

In het Noordzeekanaal ter hoogte van Velsen is een dolfijn gespot. Opvangcentrum SOS Dolfijn maakt zich zorgen. "We weten niet hoe het dier eraan toe is."

Volgens regionale omroep NH zwom de dolfijn rond het middaguur aan de westkant van de Velsertunnel. Zondag zou het dier voor het eerst zijn gezien vanaf een boot. Toen was er nog geen beeldmateriaal beschikbaar.

Op basis van beelden die vanochtend zijn gemaakt lijkt het te gaan om een gewone dolfijn, al kan nog niet helemaal worden uitgesloten dat het om een andere soort zoals de gestreepte dolfijn gaat.

Vangen verboden

Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn nog heeft veel vragen. "We weten niet of het een jong dier of een oud dier is. Misschien is het nog wel afhankelijk van de moeder en heeft het eigenlijk melk nodig", zegt van den Berg.

SOS Dolfijn gaat op zoek naar de dolfijn, maar kan niet alles doen om het dier te helpen. Een dolfijn vangen en naar open zee brengen is bij wet verboden. "We kunnen nu alleen kijken en informatie verzamelen", zegt ze. Als de dolfijn nog afhankelijk is van de moeder, zal het verzwakken en aanspoelen. Dan kan de stichting bijspringen.

Stichting SOS vermoedt dat het dier per ongeluk via de sluizen van IJmuiden het kanaal is binnengekomen. "Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat hij via de andere kant gekomen is, dan is hij al zolang onderweg, dat zou opgemerkt zijn", aldus Van den Berg.

Vier jaar geleden

In 2020 werd ook een dolfijn in het Noordzeekanaal gezien. De dolfijn kon uiteindelijk terug naar zee worden gelokt.

De kans dat een dergelijke actie nu zal gaan lukken is minimaal, verwacht SOS Dolfijn. Een dolfijn vangen mag niet zomaar en is lastig in open water.