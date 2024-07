NOS Nieuws • vandaag, 06:53

'Swifties' moesten er 9 jaar op wachten, maar Taylor Swift is weer in Nederland

Ze is de grootste popster van dit moment. Haar muziek werd vorig jaar wereldwijd het meest gestreamd en 'The Eras Tour', haar huidige wereldtournee, heeft al meer dan 1 miljard dollar opgeleverd. De komende drie dagen staat ze in een uitverkochte Arena.