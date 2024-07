NOS Nieuws • vandaag, 17:28

Radio-dj Erik de Zwart op de tram in Amsterdam: 'Of je nou plaatjes of rondjes draait'

Radio-dj en presentator Erik de Zwart heeft op zijn 67e een nieuwe droombaan: hij is sinds een week officieel trambestuurder in Amsterdam. "Het is een jongensdroom die uitkomt", zegt hij tegen omroep AT5.