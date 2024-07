AT5 Radio-dj Erik de Zwart is nu ook trambestuurder in Amsterdam

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 17:55 Radio-dj Erik de Zwart (67) heeft nieuwe droombaan als trambestuurder

Radio-dj en presentator Erik de Zwart heeft op zijn 67e een nieuwe baan: hij is sinds een week officieel trambestuurder in Amsterdam. "Het is een jongensdroom die uitkomt", zegt hij tegen omroep AT5.

De carrièreswitch komt niet geheel uit de lucht vallen. Als kind was hij al dol op treinen en trams. Sindsdien is hij fervent verzamelaar van modeltreinen. "Ik wilde dit als jongen al worden", zegt hij. Het leven liep anders want de radiomaker werd in de jaren 80 het gezicht van de Nederlandse Top 40 en was te zien en te horen bij onder meer Veronica en Radio 538.

Achter knoppen

Tientallen jaren zat hij achter de knoppen in de radio-dj, nu neemt hij twee keer per week plaats achter de knoppen in de tram op onder meer lijn 13.

Wie binnenkort een bekende stem hoort in de tram in Amsterdam, heeft misschien Erik de Zwart als bestuurder:

0:46 Radio-dj Erik de Zwart op de tram in Amsterdam: 'Of je nou plaatjes of rondjes draait'

Wat hij het mooiste vindt aan rijden op de tram? "Alles" zegt hij. "Er kan van alles gebeuren. Het is een baan waarbij je je nooit verveelt."

Naast het besturen vindt hij ook het contact met de reizigers leuk. Hij zal in de toekomst waarschijnlijk regelmatig herkend worden, want onlangs kwam er volgens De Zwart al een vrouw de tram in die zei: 'Hé, je lijkt op Erik de Zwart, maar dan knapper'.

Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd kan hij nog een aantal jaar vooruit als trambestuurder. In Nederland mag je tot je 75e een tram besturen, schrijft NH.

Andere BN'ers

De Zwart is verrassend genoeg niet de enige Bekende Nederlander die op latere leeftijd koos voor een baan in het openbaar vervoer. Voormalig staatssecretaris van Justitie Fred Teeven ging in 2017 voor een parttime baan als buschauffeur.

In Rotterdam kun je oud-wereldkampioen boksen Don Diego Poeder achter het stuur van de bus vinden. Hij liet zich vorig jaar omscholen.