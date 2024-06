NOS Nieuws • vandaag, 16:57

Drents Museum koopt opnieuw schilderij dat Van Gogh in Drenthe schilderde

Opnieuw heeft het Drents Museum een schilderij van Vincent van Gogh gekocht, dat hij in Drenthe heeft geschilderd. Het gaat om de aquarel 'Landschap met een boerderij', dat de afgelopen veertig jaar in bezit was van een Canadese familie.