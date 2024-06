Drents Museum

In samenwerking met RTV Drenthe NOS Nieuws • vandaag, 16:15 Drents Museum koopt zelden tentoongesteld aquarel van Van Gogh

Het Drents Museum in Assen heeft een schilderij van Vincent van Gogh gekocht. Het gaat om de aquarel Landschap met een boerderij. De schilder maakte het doek in 1883, tijdens zijn verblijf in Drenthe.

De aquarel was in het bezit van een Canadese familie en is volgens het museum zelden tentoongesteld. Voor het werk werd 2,4 miljoen euro betaald. Het museum nam acht ton voor zijn rekening. De rest werd betaald door onder meer de provincie, het Mondriaan Fonds en de VriendenLoterij.

Voorbode

Van Gogh verbleef in september 1883 drie maanden in Drenthe en maakte in die periode meerdere werken. Hij raakte er volgens het museum geïnspireerd door het landschap.

Van Gogh schilderde het aangekochte doek waarschijnlijk in een kleine hut of op een open veld. "Hij schildert het natte, verlaten landschap in vibrerende roestkleuren en lilatinten", schrijft het museum. Het kleurenpalet is volgens het museum een voorbode van het kleurrijke werk waar Van Gogh later om bekend zou worden.

Museumdirecteur Harry Tupan is blij met de aankoop. "Het is een verhaal van ontwikkeling waarin het Drentse landschap de belangrijkste katalysator is", aldus de directeur. De aquarel breekt volgens hoofdconservator Annemiek Rens met het idee dat Drenthe in die tijd donker en van weinig betekenis was. "Het laat zien dat het hier juist gaat om een periode vol inspiratie, kleur en belofte."

Derde doek

Het doek is het derde werk van Van Gogh dat nu in bezit is van het museum. In 2019 werd het schilderij Onkruid verbrandende boer samen met het Van Gogh-museum in Amsterdam voor 2,8 miljoen euro gekocht. In 1997 werd De turfschuit voor 2 miljoen gulden gekocht, schrijft RTV Drenthe.

Het doek is vanaf vandaag tot en met zondag in het museum te zien, dat voor de gelegenheid gratis is te bezoeken. Daarna wordt het werk op verschillende plekken in de provincie tentoongesteld.