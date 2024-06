NOS Sport • vandaag, 22:50

Hoogspringer Amels had liever meer dan een goede sprong gehad: 'Gemiste kans'

Hij ging in een keer over 2,17 meter en daarna ging het mis bij de hoogte van 2,22 meter. 'Jammer dat ik maar een keer over de lat spring. Hoogspringen is lastig.' Hij wordt elfde.