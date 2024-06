NOS Nieuws • vandaag, 15:41

Festival Oerol schrapt meerdere programmaonderdelen wegens wateroverlast

Na hevige regenval in Noord-Nederland is er nu op verschillende plekken wateroverlast. Op veel plekken is meer dan 50 millimeter gevallen. Festival Oerol schrapte daarom op maandag al meerdere onderdelen wegens het slechte weer.