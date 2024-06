NOS Sport • vandaag, 12:53

Hondema mist finale verspringen: 'Heel zuur, nét niet'

Pauline Hondema noteert 6,63 meter in bij het verspringen, het blijkt uiteindelijk nét niet genoeg om door te gaan: 'Finale was hier het doel, dat ik het niet gehaald heb, ben ik wel teleurgesteld over.'