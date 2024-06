NOS Nieuws • vandaag, 13:06

Auto's meegesleurd na overstromingen in Oostenrijk

Boven de stad Graz, in het zuidoosten van Oostenrijk, viel in korte tijd zo veel regen dat de straten overstroomden. Auto's worden meegesleurd door het water en veel huizen zijn beschadigd. Ook voor vandaag is er regen voorspeld.