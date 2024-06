NOS Sport • vandaag, 11:29

Luijten had een betere klassering gewild: 'Goede generale voor olympische marathon'

Ze loopt bij de halve marathon op de EK naar de 33ste plaats. "Voor mijn gevoel was het een goede race. Ik had gehoopt op een betere klassering. Mijn warmtestrategie met het oog op de olympische marathon in Parijs werkte goed."