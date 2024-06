NOS Nieuws • vandaag, 06:59

Britse premier Sunak en Labour-leider Starmer hebben verhit eerste verkiezingsdebat

De Britse premier Rishi Sunak en Labour-leider Keir Starmer hebben een verhit eerste verkiezingsdebat gevoerd. Het was het eerste televisiedebat in de aanloop naar de Britse parlementsverkiezingen op 4 juli, met de nodige verwijten over en weer.