NOS Sport • vandaag, 23:20

Sinner is de beste van de wereld: 'Speciaal moment voor mij, het is iedereens droom'

Jannik Sinner is blij dat hij nu de nummer één van de wereld is. Al vindt hij het jammer dat Novak Djokovic zich heeft moeten terugtrekken van Roland Garros. "Maar dit is een speciaal moment voor mij."