NOS Sport • vandaag, 10:28

Djokovic overleefde marathonpartij ondanks knieblessure: 'Of ik kan spelen? Geen idee'

Novak Djokovic kampt al een tijdje met knieklachten en raakte in zijn partij tegen Francisco Cerúndolo erger geblesseerd. Vraag is of hij verder kan op Roland Garros?