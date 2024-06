NOS Nieuws • vandaag, 22:43

Gasten van camping 'Waalstrand' moeten vanwege hoge water vertrekken

De extreme neerslag in het zuiden van Duitsland zorgt ook voor hoge waterstand in de Rijn in Nederland. Daarom moeten de gasten van camping Waalstrand in het Gelderse Gendt uiterlijk woensdagavond zijn vertrokken.