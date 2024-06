NOS Nieuws • vandaag, 10:54

Sheinbaum na winnen verkiezingen Mexico: 'Met alle vrouwen samen gedaan'

Claudia Sheinbaum is de nieuwe president van Mexico. Het is voor het eerst dat het land een vrouwelijke president krijgt. De 61-jarige Sheinbaum claimde de winst in een toespraak. Ze kreeg ongeveer 58 procent van de stemmen.