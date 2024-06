Claudia Sheinbaum eerste vrouwelijke president van Mexico

Correspondent Boris van der Spek over Sheinbaum:

"Zij was tot vorig jaar burgemeester van Mexico-Stad, dus dan heb je echt de leiding over miljoenen mensen. En ze is een hoog opgeleide vrouw, best wel uit een elitaire achtergrond. Ze is klimaatwetenschapper en was onderdeel van een VN-klimaatpanel dat in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. En ze heeft een heel goede band met de huidige president. Ze heeft ook veel van zijn beleid en voorstellen overgenomen in haar campagne.

Qua stijl is ze wel een wat anders dan de huidige president López Obrador, die ook Amlo wordt genoemd (naar de eerste letters van zijn namen). Zij is een stuk stijver, iets meer gereserveerd, terwijl Amlo momenteel echt een hele uitgesproken haast populistische president is."